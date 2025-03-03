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Несмотря на два поражения. Руководство Колоса сохраняет доверие к Поздееву

Премьер-лига

Колос начал весеннюю часть сезона с двух поражений

Несмотря на два поражения. Руководство Колоса сохраняет доверие к Поздееву

Фото: ФК Колос

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Несмотря на два подряд поражения "Колоса" и сложное турнирное положение в УПЛ, руководство клуба продолжает доверять главному тренеру Александру Поздееву.

По информации Sport.ua, сегодня в общей группе тренировались Павел Ориховский, который пропускал вчерашний матч с "Вересом" по решению Поздеева и Андрей Цуриков, который из-за незначительного повреждения на поле в Ровно не вышел, хотя в заявку попал.

В лазарете находится только 19-летний Артем Гусол. Этот перспективный нападающий травмировал ключицу, был прооперирован и вернется в строй в середине апреля.

Напомним, что на данный момент "Колос" занимает 12 место в УПЛ, набрав 18 очков и 7 марта будет принимать "Александрию".

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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