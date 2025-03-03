Несмотря на два поражения. Руководство Колоса сохраняет доверие к Поздееву

Несмотря на два подряд поражения " Колоса " и сложное турнирное положение в УПЛ, руководство клуба продолжает доверять главному тренеру Александру Поздееву.

По информации Sport.ua, сегодня в общей группе тренировались Павел Ориховский, который пропускал вчерашний матч с "Вересом" по решению Поздеева и Андрей Цуриков, который из-за незначительного повреждения на поле в Ровно не вышел, хотя в заявку попал.

В лазарете находится только 19-летний Артем Гусол. Этот перспективный нападающий травмировал ключицу, был прооперирован и вернется в строй в середине апреля.

Напомним, что на данный момент "Колос" занимает 12 место в УПЛ, набрав 18 очков и 7 марта будет принимать "Александрию".