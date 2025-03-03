Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несмотря на два поражения. Руководство Колоса сохраняет доверие к Поздееву
Колос начал весеннюю часть сезона с двух поражений
Фото: ФК Колос
Несмотря на два подряд поражения "
По информации Sport.ua, сегодня в общей группе тренировались Павел Ориховский, который пропускал вчерашний матч с "Вересом" по решению Поздеева и Андрей Цуриков, который из-за незначительного повреждения на поле в Ровно не вышел, хотя в заявку попал.
В лазарете находится только 19-летний Артем Гусол. Этот перспективный нападающий травмировал ключицу, был прооперирован и вернется в строй в середине апреля.
Напомним, что на данный момент "Колос" занимает 12 место в УПЛ, набрав 18 очков и 7 марта будет принимать "Александрию".
Популярное сейчас
- Трамп: Завтрашняя ночь будет великой. Я расскажу все, как есть
- Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится
- Аль-Наср отправился в Иран без Криштиану Роналду: ему грозит 99 ударов плетью
- Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- В Сухопутных войсках подтвердили удар РФ по военному полигону на Днепропетровщине