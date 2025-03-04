Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 22-го тура чемпионата
Шахтер и Динамо свои матчи сыграют в субботу
фото из свободных источников
Дирекция
Матчи традиционно с пятницы по воскресенье.
УПЛ. 22-й тур
28 марта (пятница)
15:30. ЛНЗ – "Полесье"
18:00. "Ингулец" – "Верес"
29 марта (суббота)
13:00. "Левый Берег" – "Александрия"
15:30. "Оболонь" – "Шахтер"
18:00. "Рух" – "Динамо"
30 марта (воскресенье)
13:00. "Ворскла" – "Кривбасс"
15:30. "Карпаты" – "Черноморец"
18:00. "Заря" – "Колос"
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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