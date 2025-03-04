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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 22-го тура чемпионата

Премьер-лига

Шахтер и Динамо свои матчи сыграют в субботу

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 22-го тура чемпионата

фото из свободных источников

Новина українською

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 22-го тура чемпионата.

Матчи традиционно с пятницы по воскресенье.

УПЛ. 22-й тур

28 марта (пятница)

15:30. ЛНЗ – "Полесье"

18:00. "Ингулец" – "Верес"

29 марта (суббота)

13:00. "Левый Берег" – "Александрия"

15:30. "Оболонь" – "Шахтер"

18:00. "Рух" – "Динамо"

30 марта (воскресенье)

13:00. "Ворскла" – "Кривбасс"

15:30. "Карпаты" – "Черноморец"

18:00. "Заря" – "Колос"

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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