Число украинских тренеров в Литве выросло

Многолетний ассистент Юрия Максимова по работе в тренерском штабе "Оболони", "Кривбасса" и донецкого "Металлурга" Геннадий Жилкин продолжит карьеру в Прибалтике. Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, недавно он приехал в Литву, где подписал однолетний договор с "Нептунасом" из Клайпеды. В клубе, который выступает во втором дивизионе чемпионата страны (аналог украинской первой лиги), он будет отвечать за подготовку вратарей.

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Перед "Нептунасом", который с осени прошлого года возглавляет украинский специалист Олег Лутков, стоит задача повыситься в ранге.

Одним из руководителей клайпедского клуба является бывший игрок "Кривбасса" Кестутис Ивашкявичюс. В составе главной криворожской команды он играл в осенней части сезона-2009/10, однако после смены на ее тренерском мостике Олега Тарана на Юрия Максимова вынужден был довольствоваться выступлениями за резервистов.