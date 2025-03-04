  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Кривбасса провел 250-й матч в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Кривбасса провел 250-й матч в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Дмитрий Хомченовский достиг юбилейной отметки в УПЛ

Капитан Кривбасса провел 250-й матч в УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский сыграл 250-й матч в элите украинского футбола. Юбилейным для капитана криворожского клуба стал поединок 19-го тура УПЛ против "Ингульца" (0:2).

Всего за "Кривбасс" в УПЛ Хомченовский провел 66 встреч (2010; 2022-2025 годы), забил 2 гола. В Кривом Роге выступает с перерывом с 2010 года. Именно в футболке криворожан Дмитрий дебютировал в элите украинского футбола в 2010 году. Из 250 матчей в УПЛ большинство игр провел за "Зарю" - 184.

Опытный Хомченовский является 3-кратным обладателем бронзовых наград чемпионата Украины и финалистом Кубка Украины.

По теме
yellow-arrow
Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
yellow-arrow
Вингер Карпат официально перебрался в бразильский клуб
yellow-arrow
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 22-го тура чемпионата
Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости