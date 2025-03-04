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Капитан Кривбасса провел 250-й матч в УПЛ
Дмитрий Хомченовский достиг юбилейной отметки в УПЛ
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский сыграл 250-й матч в элите украинского футбола. Юбилейным для капитана криворожского клуба стал поединок 19-го тура УПЛ против "Ингульца" (0:2).
Всего за "Кривбасс" в УПЛ Хомченовский провел 66 встреч (2010; 2022-2025 годы), забил 2 гола. В Кривом Роге выступает с перерывом с 2010 года. Именно в футболке криворожан Дмитрий дебютировал в элите украинского футбола в 2010 году. Из 250 матчей в УПЛ большинство игр провел за "Зарю" - 184.
Опытный Хомченовский является 3-кратным обладателем бронзовых наград чемпионата Украины и финалистом Кубка Украины.
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