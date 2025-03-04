Вингер Карпат официально перебрался в бразильский клуб

Вингер "Карпат" Стенио перешел в бразильскую "Америку", сообщает официальный сайт львовян.

Клуб бразильской Серии В арендовал бразильца до конца года. "Америка" обладает правом выкупа футболиста.

Напомним, Стенио стал игроком "Карпат" в июле прошлого года. За это время 21- летний вингер провел 15 поединков за "зелено-белых" в УПЛ, результативными действиями не отметился.