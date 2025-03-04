Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Карпат официально перебрался в бразильский клуб
Стенио вернулся на родину
fckarpaty.org.ua
Вингер "Карпат" Стенио перешел в бразильскую "Америку", сообщает официальный сайт львовян.
Клуб бразильской Серии В арендовал бразильца до конца года. "Америка" обладает правом выкупа футболиста.
Напомним, Стенио стал игроком "Карпат" в июле прошлого года. За это время 21- летний вингер провел 15 поединков за "зелено-белых" в УПЛ, результативными действиями не отметился.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- IBU прокомментировал заявления МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов
- Трамп: Зеленский сделал "худшее заявление" о далеком мире с РФ. США не будут с этим мириться
- Ракицкий в Заре? Геллер дал ответ
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- "Иногда доходило до 15-16 секунд", - Шовковский одобряет новое правило футбола для голкиперов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000