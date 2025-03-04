Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.

Поскольку из-за войны городские советы и областные государственные администрации не могут выделять средства на строительство футбольных стадионов и подобных крупных объектов спортивной инфраструктуры, единственные, кто могут строить этот сектор – это владельцы футбольных клубов за собственные средства.

До полномасштабного вторжения россии в Украину наши футбольные “олигархи” построили или реконструировали стадионы в Ковалевке, Житомире и Киеве, за что футбольное сообщество благодарит Андрея Засуху, Геннадия Буткевича и Николая Лавренко соответственно. Также активно строились объекты в Петрово для “Ингульца” и стадион “Металлург” в Кривом Роге для “Кривбасса” (строительство последнего из-за войны было приостановлено).

Отдельно стоит вспомнить стадион, который открыли во время войны, но до сих пор не достроили, – “Авангард” в Ровно, что на данном этапе является, наверное, самым востребованным стадионом нашей страны. Финал Кубка Украины в прошлом сезоне проходил именно на нем, а благодаря удаленности от линии фронта, наличию обустроенного бомбоубежища и низкому количеству воздушных тревог в регионе велика вероятность, что запланированный матч за Суперкубок Украины также пройдет именно в Ровно на “Авангарде”.

Однако этот материал не о существующих аренах, а о новых важнейших объектах футбольной инфраструктуры – стадионах. Учитывая последние новости, самыми актуальными сейчас стадион “Ингульца”, строительство которого затянулось, и новая арена для “Полесья”, решение о возведении которой было принято только в прошлом году. Однако никого не удивит, если она будет введена в эксплуатацию раньше объекта в Петрово.

Проект “Полесье”

Реконструкция стадиона “Спартак” и Центрального городского стадиона в Житомире не стала “потолком” для главного инвестора регионального спорта, и он решил построить современную арену в центре города для будущего большого клуба Украины.

Поскольку стадион “Центральный” является коммунальной собственностью города, Геннадию Владиславовичу, как великому игроку в этой сфере, важно иметь свою “крепость”. Именно поэтому он поручил проектирование нового стадиона украинским архитекторам Сергею Грабчуку, Светлане Нестриге и Виталию Жданову.

Многие болельщики могут задаться вопросом: “А зачем тратить лишние средства, если уже готовый стадион? Лучше играть на "Центральном", а деньги оставить или вкладывать в другую инфраструктуру и объекты”. Это справедливое замечание. Но если подробно разобраться, можно найти много преимуществ в пользу строительства нового стадиона. К примеру, его емкость: нынешняя домашняя арена “полесских волков” вмещает 5 928 зрителей, тогда как новая арена, согласно проекту, рассчитана на 12 300 мест. Дополнительно на Центральном стадионе Житомира планируется строительство еще одной трибуны на 2 500 мест, что увеличит общую вместимость до более 8 000 зрителей. Эти расходы также покрывает инвестор “Полесье” без привлечения бюджетных средств.

Учитывая наступление мира в будущем, которое мы все ожидаем, и потенциальные еврокубковые матчи в Житомире, именно емкость стадиона играет важную роль. Еще один немаловажный фактор – отсутствие у нынешнего стадиона музея, фан-шопа и других развлекательных зон. Кроме того, на новой арене будет обустроено бомбоубежище, которого нет на старом стадионе. Не менее важна и телевизионная “картинка”: нынешние трибуны расположены таким образом, что трансляторы могут снимать матчи только с одной стороны, тогда как новый стадион будет иметь современную “чашу”, что не только улучшит визуальное восприятие трансляций, но и поможет клубу зарабатывать больше на телеправах и привлекать более широкую аудиторию.

Житомир показал, что любит “Полесье” и полностью отблагодарил президента клуба, продемонстрировав поддержку команды. Так что работы хватает, главное — чтобы в стране было спокойствие.

Многострадальная арена в Петровом

Еще в 2018 году Александр Поворознюк сделал первые заявления о планах построить собственный стадион для “Ингульца”, на который, по его мечтам, должен приехать мадридский “Реал”. Об этом желании Александр Григорьевич не раз заявлял публично.

Строительство шло достаточно быстрыми темпами на старте, но впоследствии реализация этого проекта застряла на годы. За почти восемь лет изменилось многое: “Ингулец” дошел до финала Кубка Украины, что стало абсолютной сенсацией для украинского футбола, запрыгнул в УПЛ, но впоследствии выбыл из нее, а затем снова вернулся в элиту, став чемпионом второго по силе дивизиона. В это время в стране и мире произошли не менее масштабные события: вспыхнул COVID-19, а затем началась полномасштабная война, которая продолжается уже четвертый год.

В этом сезоне тема стадиона “Ингульца” стала особенно актуальна. После возвращения в высшую лигу клуб хотел провести первую часть сезона полностью на выезде, а вторую – в родных стенах. УАФ пошла навстречу клубу, но после зимней паузы выяснилось, что стадион еще не готов к эксплуатации. Поле, его подогрев и освещение полностью подготовлены, однако административное здание, включая раздевалки, а также трибуны еще не завершены. Тем не менее, по информации инсайдеров, сиденья для трибун уже находятся на объекте. Именно из-за этих недостатков петровцы пока не могут играть дома и вынуждены искать альтернативные стадионы для проведения матчей во второй части сезона. Впрочем, уже в новом сезоне команда сможет начать выступления на собственном стадионе, поскольку, по словам журналистов, Александр Поворознюк наконец-то решил все бюрократические неурядицы, которые, по его словам, всерьез “тормозили” строительство на протяжении многих лет.

Первоначально планировалось, что стадион будет вмещать около 7 тысяч зрителей, однако в настоящее время рассматривается возможность увеличения вместимости до 12 тысяч мест. У арены будет расположен небольшой парк. Инвестиции Александра Поворознюка в строительство нового стадиона “Ингулец” оцениваются в пределах 3–4 миллионов евро в зависимости от периода оценки и учтенных расходов.

Учитывая нынешние обстоятельства, многим людям, конечно, не к футболу и спорту в целом, но как способ отвлечься от сложной ситуации в стране, футбол является прекрасной альтернативой. Сейчас у всех должны быть другие приоритеты и задачи, но думать о посещении матчей на новых украинских стадионах – сладко и приятно.

Фото из соцсетей