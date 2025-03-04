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Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.

Премьер-лига
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О новой инфраструктуре в нашей стране

Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.

Фото - Facebook: Національна Спілка Архітекторів України

Денис Снигур Автор UA-Футбол
Новина українською

Поскольку из-за войны городские советы и областные государственные администрации не могут выделять средства на строительство футбольных стадионов и подобных крупных объектов спортивной инфраструктуры, единственные, кто могут строить этот сектор – это владельцы футбольных клубов за собственные средства.

До полномасштабного вторжения россии в Украину наши футбольные “олигархи” построили или реконструировали стадионы в Ковалевке, Житомире и Киеве, за что футбольное сообщество благодарит Андрея Засуху, Геннадия Буткевича и Николая Лавренко соответственно. Также активно строились объекты в Петрово для “Ингульца” и стадион “Металлург” в Кривом Роге для “Кривбасса” (строительство последнего из-за войны было приостановлено).

Отдельно стоит вспомнить стадион, который открыли во время войны, но до сих пор не достроили, – “Авангард” в Ровно, что на данном этапе является, наверное, самым востребованным стадионом нашей страны. Финал Кубка Украины в прошлом сезоне проходил именно на нем, а благодаря удаленности от линии фронта, наличию обустроенного бомбоубежища и низкому количеству воздушных тревог в регионе велика вероятность, что запланированный матч за Суперкубок Украины также пройдет именно в Ровно на “Авангарде”.

Однако этот материал не о существующих аренах, а о новых важнейших объектах футбольной инфраструктуры – стадионах. Учитывая последние новости, самыми актуальными сейчас стадион “Ингульца”, строительство которого затянулось, и новая арена для “Полесья”, решение о возведении которой было принято только в прошлом году. Однако никого не удивит, если она будет введена в эксплуатацию раньше объекта в Петрово.

Проект “Полесье”

Реконструкция стадиона “Спартак” и Центрального городского стадиона в Житомире не стала “потолком” для главного инвестора регионального спорта, и он решил построить современную арену в центре города для будущего большого клуба Украины.

Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем. - изображение 1

Поскольку стадион “Центральный” является коммунальной собственностью города, Геннадию Владиславовичу, как великому игроку в этой сфере, важно иметь свою “крепость”. Именно поэтому он поручил проектирование нового стадиона украинским архитекторам Сергею Грабчуку, Светлане Нестриге и Виталию Жданову.

Многие болельщики могут задаться вопросом: “А зачем тратить лишние средства, если уже готовый стадион? Лучше играть на "Центральном", а деньги оставить или вкладывать в другую инфраструктуру и объекты”. Это справедливое замечание. Но если подробно разобраться, можно найти много преимуществ в пользу строительства нового стадиона. К примеру, его емкость: нынешняя домашняя арена “полесских волков” вмещает 5 928 зрителей, тогда как новая арена, согласно проекту, рассчитана на 12 300 мест. Дополнительно на Центральном стадионе Житомира планируется строительство еще одной трибуны на 2 500 мест, что увеличит общую вместимость до более 8 000 зрителей. Эти расходы также покрывает инвестор “Полесье” без привлечения бюджетных средств.

Учитывая наступление мира в будущем, которое мы все ожидаем, и потенциальные еврокубковые матчи в Житомире, именно емкость стадиона играет важную роль. Еще один немаловажный фактор – отсутствие у нынешнего стадиона музея, фан-шопа и других развлекательных зон. Кроме того, на новой арене будет обустроено бомбоубежище, которого нет на старом стадионе. Не менее важна и телевизионная “картинка”: нынешние трибуны расположены таким образом, что трансляторы могут снимать матчи только с одной стороны, тогда как новый стадион будет иметь современную “чашу”, что не только улучшит визуальное восприятие трансляций, но и поможет клубу зарабатывать больше на телеправах и привлекать более широкую аудиторию.

Житомир показал, что любит “Полесье” и полностью отблагодарил президента клуба, продемонстрировав поддержку команды. Так что работы хватает, главное — чтобы в стране было спокойствие.

Многострадальная арена в Петровом

Еще в 2018 году Александр Поворознюк сделал первые заявления о планах построить собственный стадион для “Ингульца”, на который, по его мечтам, должен приехать мадридский “Реал”. Об этом желании Александр Григорьевич не раз заявлял публично.

Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем. - изображение 2

Строительство шло достаточно быстрыми темпами на старте, но впоследствии реализация этого проекта застряла на годы. За почти восемь лет изменилось многое: “Ингулец” дошел до финала Кубка Украины, что стало абсолютной сенсацией для украинского футбола, запрыгнул в УПЛ, но впоследствии выбыл из нее, а затем снова вернулся в элиту, став чемпионом второго по силе дивизиона. В это время в стране и мире произошли не менее масштабные события: вспыхнул COVID-19, а затем началась полномасштабная война, которая продолжается уже четвертый год.

В этом сезоне тема стадиона “Ингульца” стала особенно актуальна. После возвращения в высшую лигу клуб хотел провести первую часть сезона полностью на выезде, а вторую – в родных стенах. УАФ пошла навстречу клубу, но после зимней паузы выяснилось, что стадион еще не готов к эксплуатации. Поле, его подогрев и освещение полностью подготовлены, однако административное здание, включая раздевалки, а также трибуны еще не завершены. Тем не менее, по информации инсайдеров, сиденья для трибун уже находятся на объекте. Именно из-за этих недостатков петровцы пока не могут играть дома и вынуждены искать альтернативные стадионы для проведения матчей во второй части сезона. Впрочем, уже в новом сезоне команда сможет начать выступления на собственном стадионе, поскольку, по словам журналистов, Александр Поворознюк наконец-то решил все бюрократические неурядицы, которые, по его словам, всерьез “тормозили” строительство на протяжении многих лет.

Первоначально планировалось, что стадион будет вмещать около 7 тысяч зрителей, однако в настоящее время рассматривается возможность увеличения вместимости до 12 тысяч мест. У арены будет расположен небольшой парк. Инвестиции Александра Поворознюка в строительство нового стадиона “Ингулец” оцениваются в пределах 3–4 миллионов евро в зависимости от периода оценки и учтенных расходов.

Учитывая нынешние обстоятельства, многим людям, конечно, не к футболу и спорту в целом, но как способ отвлечься от сложной ситуации в стране, футбол является прекрасной альтернативой. Сейчас у всех должны быть другие приоритеты и задачи, но думать о посещении матчей на новых украинских стадионах – сладко и приятно.

Фото из соцсетей

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