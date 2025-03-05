ЛНЗ – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Обе команды неудачно провели предыдущий тур. "ЛНЗ" играло полтора тайма в большинстве против "Карпат" и умудрилось проиграть. "Динамо" потеряло очки в поединке с "Ворсклой" и позволило приблизиться к себе "Шахтеру".

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Поединок двадцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "ЛНЗ" - "Динамо" состоится в четверг, 6 марта 2025, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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