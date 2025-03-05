  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

ЛНЗ - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ УПЛ UA-Футбол

ЛНЗ – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Обе команды неудачно провели предыдущий тур. "ЛНЗ" играло полтора тайма в большинстве против "Карпат" и умудрилось проиграть. "Динамо" потеряло очки в поединке с "Ворсклой" и позволило приблизиться к себе "Шахтеру".

Favbet
9.00
5.00
1.35
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "ЛНЗ" - "Динамо" состоится в четверг, 6 марта 2025, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу ЛНЗ - Динамо
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Легенда Шахтера официально получил должность в Полесье
yellow-arrow
Ворскла - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.03.2025
yellow-arrow
В клубе УПЛ отреагировали на невозвращение тренера в Украину после сборов
Динамо (Киев) УПЛ Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости