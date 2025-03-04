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Геллер: Яцыку полезно еще год поиграть за Зарю
Стороны еще не обсуждали возможное продолжение аренды хавбека
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Президент "Зари" Евгений Геллер поделился мыслями о дальнейшей судьбе арендованного у киевского "Динамо" хавбека Александра Яцыка.
– Есть ли шансы, что Яцык будет у вас еще на какой-то период в новом сезоне?
– Мы пока не обсуждали это.
– Я так понимаю, это последний год его аренды, правильно?
– Я даже не помню. У нас же, помимо бумажных договоренностей, есть еще и обычные. Надо вспомнить, какие у нас были договоренности.
Это не принципиально. Смотрите, если "Динамо" решит, что он им нужен – они его заберут. Но думаю, что и Яцыку полезно еще год поиграть – имею в виду, еще следующий год поиграть у нас, – сказал Геллер.
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