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Геллер: Яцыку полезно еще год поиграть за Зарю

Премьер-лига

Стороны еще не обсуждали возможное продолжение аренды хавбека

Геллер: Яцыку полезно еще год поиграть за Зарю

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Президент "Зари" Евгений Геллер поделился мыслями о дальнейшей судьбе арендованного у киевского "Динамо" хавбека Александра Яцыка.

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– Есть ли шансы, что Яцык будет у вас еще на какой-то период в новом сезоне?

– Мы пока не обсуждали это.

– Я так понимаю, это последний год его аренды, правильно?

– Я даже не помню. У нас же, помимо бумажных договоренностей, есть еще и обычные. Надо вспомнить, какие у нас были договоренности.

Это не принципиально. Смотрите, если "Динамо" решит, что он им нужен – они его заберут. Но думаю, что и Яцыку полезно еще год поиграть – имею в виду, еще следующий год поиграть у нас, – сказал Геллер.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Евгений Геллер Александр Яцык
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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