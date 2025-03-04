"Если бы не было доверия...". В Заре прояснили ситуацию с Бартуловичем

Президент луганской "Зари" Евгений Геллер выразил поддержку главному тренеру клуба Младену Бартуловичу.

"Если бы не было доверия к Бартуловичу, то на зимние сборы поехал бы другой тренер. Поэтому обсуждать эту тему нет никакого смысла. Новости о возможных назначениях - это все слухи.

Младен провел тренировочные сборы с клубом, поэтому никаких вопросов к нему быть не может. Я надеюсь, что и весной он будет спокойно работать", - подчеркнул Геллер.