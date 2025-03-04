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Матч Шахтер - Кривбас рассудит Деревинский и другие назначения на 20-й тур УПЛ
На поединке ЛНЗ - Динамо будет работать Афанасьев
Фото: ФК Рух
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 20-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
20-й ТУР
6 марта (четверг)
Ворскла - Карпаты 13:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
Полесье - Черноморец 13:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Киев),
ЛНЗ - Динамо 15:30. Арбитр - Афанасьев А.О. (Харьков), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),
Шахтер - Кривбасс 18:00. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
7 марта (пятница)
Левый Берег - Верес 13:00. Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр VAR - Резников Д.М. (Каменское),
Колос - Александрия 15:30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),
Заря - Оболонь 18:00. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),
8 марта (суббота)
Ингулец - Рух 15:30. Арбитр - Когут О.О. (Тернополь), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.).
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