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Матч Шахтер - Кривбас рассудит Деревинский и другие назначения на 20-й тур УПЛ

Премьер-лига

На поединке ЛНЗ - Динамо будет работать Афанасьев

Матч Шахтер - Кривбас рассудит Деревинский и другие назначения на 20-й тур УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 20-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

20-й ТУР

6 марта (четверг)

Ворскла - Карпаты 13:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

Полесье - Черноморец 13:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Киев),

ЛНЗ - Динамо 15:30. Арбитр - Афанасьев А.О. (Харьков), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),

Шахтер - Кривбасс 18:00. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),

7 марта (пятница)

Левый Берег - Верес 13:00. Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр VAR - Резников Д.М. (Каменское),

Колос - Александрия 15:30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),

Заря - Оболонь 18:00. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),

8 марта (суббота)

Ингулец - Рух 15:30. Арбитр - Когут О.О. (Тернополь), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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