Кожушко после поражения Ингульцу: Надо еще больше работать над реализацией

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал поражение от петровского "Ингульца" (0:2) в 19 туре УПЛ.

- Первый гол повлиял на ход событий на поле?

- Это всегда так или иначе влияет. Кто забивает первым, чувствует уверенность и бежит дальше вперед, создавая моменты. Где-то им это помогло, они почувствовали какую-то уверенность. Но это нас все равно никоим образом не оправдывает. Фарта, конечно, тоже не хватило, но это все разговоры. Просто забивай свои моменты, которых было вдоволь, и побеждай.

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- Матч должен был состояться вчера, но был перенесен из-за долговременной тревоги...

- Это все тоже только разговоры. Обе команды были в принципе в одинаковых условиях. "Ингулец" вообще ездил на клубную базу и возвращался обратно. Мы не реализовали свои моменты, надо еще больше работать над этим компонентом на тренировках и исправляться, - сказал Кожушко.