  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь отдала в аренду полузащитника клубу Первой лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь отдала в аренду полузащитника клубу Первой лиги

Премьер-лига

Соглашение рассчитано до января 2026 года

Оболонь отдала в аренду полузащитника клубу Первой лиги

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Полузащитник "Оболони" Александр Чернов продолжит карьеру в перволиговой "Виктории".

Как сообщает пресс-служба "пивоваров", 22-летний хавбек будет выступать в составе сумского клуба на правах аренды. Соглашение рассчитано до января 2026 года.

Чернов присоединился к "Оболони" в августе 2022 года. В общей сложности он провел 40 матчей в футболке киевского клуба. Ранее он также играл за луцкую "Волынь".

Напомним, первую часть сезона "Виктория" завершила на 5-м месте таблицы в группе В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.

Читайте такжеОболонь готовит новый контракт своему 18-летнему киперу
По теме
yellow-arrow
УПЛ назвала лучших игрока и тренера 19-го тура
yellow-arrow
Кожушко после поражения Ингульцу: Надо еще больше работать над реализацией
yellow-arrow
Матч Шахтер - Кривбас рассудит Деревинский и другие назначения на 20-й тур УПЛ
Оболонь (Киев) Виктория (Сумы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости