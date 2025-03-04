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Оболонь отдала в аренду полузащитника клубу Первой лиги
Соглашение рассчитано до января 2026 года
Фото: ФК Оболонь
Полузащитник "Оболони" Александр Чернов продолжит карьеру в перволиговой "Виктории".
Как сообщает пресс-служба "пивоваров", 22-летний хавбек будет выступать в составе сумского клуба на правах аренды. Соглашение рассчитано до января 2026 года.
Чернов присоединился к "Оболони" в августе 2022 года. В общей сложности он провел 40 матчей в футболке киевского клуба. Ранее он также играл за луцкую "Волынь".
Напомним, первую часть сезона "Виктория" завершила на 5-м месте таблицы в группе В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.
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