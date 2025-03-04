УПЛ назвала лучших игрока и тренера 19-го тура

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 19-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером выбрали Василия Кобина, который во главе аутсайдера "Ингульца" обыграл претендента на медали "Кривбасс" (2:0). В топ-3 наставников 19-го тура также вошли Марино Пушич ("Шахтер") и Владислав Лупашко ("Карпаты").

Лучшим игроком тура признали полузащитника "Шахтер" Георгия Судакова - автора дубля в центральном матче тура в ворота "Александрии" (3:0). В топ-5 игроков также вошли Александр Яцык ("Заря"), Олег Пушкарев ("Ингулец"), Бруниньо ("Карпаты") и Илья Крупский ("Ворскла").

В общем эксперты упоминали 19 футболистов и 8 тренеров на звание героев 19-го тура, а также 54 кандидата в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Денис Марченко (Оболонь), Тимур Стецьков (Карпаты), Александр Дихтярук (Ингулец), Владислав Приймак (Оболонь), Яков Башич (Заря), Сергей Суханов (Оболонь), Педро Энрике (Шахтер), Артем Бенедюк (Ингулец), Игорь Харатин (Верес), Егор Назарина (Шахтер), Дмитрий Шастал (Левый Берег).

Марченко совсем немного проиграл в опросе Паламарчуку - 17 голосов против 20-ти. Максимально близкими к условному основному составу символической сборной 19-го тура были также Стецьков, Харатин и Шастал.