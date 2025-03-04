"Недооценка соперников, психологический груз". Украинский тренер попытался объяснить недавние осечки Динамо и Кривбасса в УПЛ

Сыгранный в течение последнего зимнего и двух первых весенних дней 19-й тур был богат на сюрпризы. Не обошлось и без громких сенсаций. В Киеве "Динамо" потеряло два очка в поединке с "Ворсклой", а откровенный аутсайдер "Ингулец" сумел выиграть в Кривом Роге у "Кривбасса". Интересно, что в этих матчах команды из Полтавы и Петрово считались номинальными хозяевами. Впрочем, и кроме упомянутых поединков интересных итогов было достаточно. Поэтому скучать болельщикам не пришлось.

Впечатлениями о событиях тура с корреспондентом UA-Футбол поделился известный в недалеком прошлом голкипер, а ныне тренер Игорь Шуховцев.

- Без всяких сомнений, центральным в туре был поединок на "Арене Львов", где донецкий "Шахтер" в качестве хозяина поля принимал "Александрию", которая на протяжении не одного тура идет в таблице второй. До 77-й минуты матча счет был 0:0 и, видимо, никто не ожидал, что в оставшееся время "горняки" забьют три мяча.

- Александрийская команда достойно выглядела в этом матче в плане организации игры. Впрочем, это и неудивительно, ведь она на протяжении всей турнирной дистанции отличается стабильностью, поэтому ее пребывание на второй позиции вполне закономерно. Во львовском матче длительное время усилия "Шахтера" в попытке добиться успеха были напрасными. Однако индивидуальное мастерство донецких легионеров, которые делают погоду в атакующей игре "горняков", в конце концов сказалась. Угрожали воротам Эгиналду и Элиас, которые во втором тайме приложили усилия для того, чтобы изменить "сухой" счет на табло. После удара второго из них на добивании умело сыграл Судаков - и стало понятно, что "Александрии" отыграться будет непросто. Так оно и получилось. Вместе с тем же Эгиналду Судаков записали на свой счет по голу. Честно говоря, александрийская команда на поражение с крупным счетом отнюдь не заслуживала. Ведь еще до того, как донетчане забили впервые, подопечные Руслана Ротаня несколько раз создавали опасность у ворот Ризныка. Кто знает, как развернулись бы события в этом матче, если бы они забили первыми.

- Чем объяснили бы неожиданную ничью другого нашего гранда, "Динамо", с "Ворсклой" в столице?

- Трудно сказать однозначно. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать ситуацию изнутри. Возможно, в определенной степени со стороны динамовцев была недооценка соперника. А может и какая-то другая причина сказалась. Но как бы там ни было, а именно "Динамо" отличилось первым. Казалось бы, динамовцы смогут развить успех, однако этого не произошло. "Ворскла" при первой же возможности пыталась проводить атаки, которые могли бы принести ей успех. В действиях полтавской команды понравилась игра Кулача, который вернулся в нее после перерыва в три с половиной года. "Ворскла" во втором тайме выглядела довольно неплохо и это принесло ей успех. Ничья для нее - неплохой результат.

- После шестиматчевой беспроигрышной серии в осенней части чемпионата "Кривбасс" неожиданно потерпел два поражения подряд в этом году. В чем видите причину вчерашнего проигрыша скромному "Ингульцу"?

- После завоевания бронзовых медалей в прошлом сезоне от "Кривбасса" ждут как минимум повторения этого успеха. Но на старте нынешнего чемпионата дела у криворожан не задались, и долгое время они находились в середине турнирной таблицы. Так было в большей части первого круга, пока команда Юрия Вернидуба не начала регулярно добывать очки от матча к матчу. Если не ошибаюсь, вторую половину осенней части сезона "Кривбасс" провел достаточно стабильно и постепенно подтянулся к ведущей группе. Понятно, что на горизонте замаячила перспектива побороться за медали - и именно это, возможно, и стало психологическим грузом для команды. Ответственность за результат вместе с недооценкой соперника и могли привести к поражению. А что касается "Ингульца", то оказавшись на самом дне турнирной таблицы, эта команда хватается за любой шанс, который мог бы позволить ей улучшить свое положение. Но вот хватит ли ее на всю дистанцию - трудно сказать.

- В поединке середняков "Заря" взяла верх над "Рухом" и уже обошла львовян. Не связано ли это с тем, что после перехода в "Карпаты" четырех ключевых футболистов команды Виталия Пономарева ее игра изменилась?

- Это может быть одним из факторов. А еще "Рух" до недавнего времени страдал от вирусной болезни, которая охватила большую группу футболистов команды. Большинство хоть и выздоровели, однако пока не могут находиться в оптимальной форме. И все же львовяне проявляли старания, но футболисты "Зари" в этот день были более мастеровитыми и убедительными.

- Еще в одном матче, в котором встречались достаточно амбициозные коллективы из середины турнирной таблицы, "Карпаты" в меньшинстве сумели победить ЛНЗ. Каково ваше мнение по поводу этой игры?

- Прежде всего, как "Карпаты", так и ЛНЗ подошли к этому матчу очень серьезно. Ведь каждый тренер хорошо изучал футбол друг друга. Как по мне, черкасской команде не хватило в игре стабильности и концентрации - и "Карпаты" этим воспользовались.

- После возобновления чемпионата обращает на себя внимание уверенное шествие "Вереса", который одержал две победы подряд и переместился на седьмую строчку в турнирной таблице. Однако победа в минувшее воскресенье над "Колосом" не обошлась без напряжения в игре...

- Напряжение есть в каждом туре. Как, собственно, было и в отчетном: в частности, в матчах "Шахтер" - "Александрия" и "Ворскла" - "Динамо". В Ровно еще до победного гола Харатина был спорный эпизод, в котором стоял вопрос: "ставить" пенальти или не "ставить" в ворота "Колоса"? Но несмотря на эти факторы, обе команды показали очень качественный футбол. Однако удача больше улыбнулась "Вересу", чем его сопернику. Я считаю, что списывать все только на судейскую ошибку, не стоит. "Колос" должен разобраться в своих действиях, а "Верес" - в своих.

- Один из претендентов на высокое итоговое место, житомирское "Полесье", в выездном матче с "Оболонью" сыграло вничью, 0:0. Для полищуков этот результат - потеря двух очков или приобретение одного?

- Если учитывать то, как "Полесье" себя позиционирует, то это для него, конечно же, потеря. А вот если смотреть с той позиции, что "Оболонь" непростая команда и ее игроки тоже умеют играть в футбол, то для житомирцев один пункт - это приобретение. У киевлян тоже были моменты, которыми они могли воспользоваться. Поэтому ничья в этом поединке была закономерным итогом.

- Как думаете, могла ли дроновая атака на клубную базу одесского "Черноморца" сказаться на игре одесситов в домашнем поединке с "Левым берегом", которому они уступили 0:1?

- Говоря откровенно, в трудное время для нашей страны - и не только для футболистов, но и для любого человека "прилет" создает большую нервозность и оставляет тяжелый моральный след. А тем более, когда вражеский дрон прилетел в базу. Поэтому считаю, что этот факт также мог сыграть определенную роль. Футболистам "Черноморца", которые играли дома, где-то видимо не хватило вдохновения. Все были в подавленном состоянии, и я думаю, что дроновая атака могла полностью повлиять на "моряков". Это спорт, это футбол: если ты выходишь на поле, то ты должен оставлять все мысли за его пределами. Порой через "не могу" нужно проявить характер или же у "Черноморца" должен быть лидер, готовый повести команду за собой. Однако приведенные факторы никаким образом не умаляют заслугу "Левого берега".