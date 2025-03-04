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Хавбек Динамо: Матч с Ворсклой был для нас худшим из всех в чемпионате
Вполне возможно
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок дал комментарий после ничейного поединка в рамках 19-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы" (1:1).
"Хорошо себя чувствую. Готовлюсь вместе с командой к следующему очень важному матчу чемпионата против ЛНЗ. Надеемся получить три очка в Черкассах. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы максимально помочь команде одержать победу.
Травма? Все уже позади.
В игре с «Ворсклой» мы проиграли много борьбы, из-за этого у всей команды не пошла игра. Полтава играла хорошо, даже могла одержать победу. Мне кажется, этот матч был для нас худшим из всех, что мы провели в чемпионате", - считает Пихаленок.
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