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Хавбек Динамо: Матч с Ворсклой был для нас худшим из всех в чемпионате

Премьер-лига
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Вполне возможно

Хавбек Динамо: Матч с Ворсклой был для нас худшим из всех в чемпионате

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок дал комментарий после ничейного поединка в рамках 19-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы" (1:1).

"Хорошо себя чувствую. Готовлюсь вместе с командой к следующему очень важному матчу чемпионата против ЛНЗ. Надеемся получить три очка в Черкассах. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы максимально помочь команде одержать победу.

Травма? Все уже позади.

В игре с «Ворсклой» мы проиграли много борьбы, из-за этого у всей команды не пошла игра. Полтава играла хорошо, даже могла одержать победу. Мне кажется, этот матч был для нас худшим из всех, что мы провели в чемпионате", - считает Пихаленок.

Читайте такжеПихаленок: Были предложения и из Европы, но я выбрал Динамо

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) УПЛ Александр Пихаленок
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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