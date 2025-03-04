Полесье подпишет талантливого полузащитника Черноморца

"Полесье" в ближайшее время подпишет полузащитника "Черноморца" U-19 Егора Каптенко, сообщает ТаТоТаке.

Ожидается, что футболист присоединится к юношеской команде житомирского клуба. Этот трансфер может стать очередным шагом в развитии сотрудничества между клубами.

В текущем сезоне Каптенко провел 18 матчей в чемпионате U-19 и привлек внимание скаутов "Полесья" благодаря ярким индивидуальным действиям. В частности, он отметился дублем в поединке против "Шахтера" (3:6).

Фото: УПЛ