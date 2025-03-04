Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье подпишет талантливого полузащитника Черноморца
Он присоединится к юношеской команде житомирян
Фото: ФК Полісся
"Полесье" в ближайшее время подпишет полузащитника "Черноморца" U-19 Егора Каптенко, сообщает ТаТоТаке.
Ожидается, что футболист присоединится к юношеской команде житомирского клуба. Этот трансфер может стать очередным шагом в развитии сотрудничества между клубами.
В текущем сезоне Каптенко провел 18 матчей в чемпионате U-19 и привлек внимание скаутов "Полесья" благодаря ярким индивидуальным действиям. В частности, он отметился дублем в поединке против "Шахтера" (3:6).
Фото: УПЛ
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом
- Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Милевский: Наше поколение на все забивало, а сейчас вы больше каблуки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000