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Полесье подпишет талантливого полузащитника Черноморца

Премьер-лига

Он присоединится к юношеской команде житомирян

Полесье подпишет талантливого полузащитника Черноморца

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" в ближайшее время подпишет полузащитника "Черноморца" U-19 Егора Каптенко, сообщает ТаТоТаке.

Ожидается, что футболист присоединится к юношеской команде житомирского клуба. Этот трансфер может стать очередным шагом в развитии сотрудничества между клубами.

В текущем сезоне Каптенко провел 18 матчей в чемпионате U-19 и привлек внимание скаутов "Полесья" благодаря ярким индивидуальным действиям. В частности, он отметился дублем в поединке против "Шахтера" (3:6).

Полесье подпишет талантливого полузащитника Черноморца - изображение 1
Фото: УПЛ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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