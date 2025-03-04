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Колос объявил претендентов на игрока месяца
Среди пяти игроков будет только один победитель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Колос" объявил претендентов на игрока месяца.
Киевский клуб назвал пять претендентов на лучшего игрока зимнего периода: левый вингер Даниил Алефиренко, нападающий Боливар, правый вингер Владислав Великан, полузащитники Гагно и Александр Демченко.
Голосование проходит в клубном Telegram-канале.
В декабре и феврале "Колос" набрал 5 баллов, победив "Ингулец" и сыграв вничью с "Динамо" и "Оболонью".
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Напомним, что лучшим игроком 2024 года в "Колосе" стал Андрей Цуриков.
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Источник:Колос
Опубликовал: Владислав Прийменко
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