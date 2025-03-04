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"Хочется забивать в каждом матче". Будковский рассказал о своих голеадорских целях

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"Хочется забивать в каждом матче". Будковский рассказал о своих голеадорских целях

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Капитан "Зари" Филипп Будковский поделился эмоциями после победы над "Рухом" (2:0) в УПЛ.

- Филипп, как оцените первую победу "Зари" в УПЛ в 2025 году? Вам это удалось сделать в матче с "Рухом", выиграв со счетом 2:0.

- Побеждать - это всегда хорошо. Но следует отметить, что после того, как забили первый гол, мы немножко расслабились. Мы могли за это поплатиться. Но в принципе во втором тайме игра уже удавалась. И мы довели ее до победного результата. А это самое главное.

- Довольны тем, что удалось поучаствовать в двух голах? В первом эпизоде вы отдали пас на Александра Яцика, а во втором уже сами забили головой.

- Да, доволен. Конечно, хотелось еще забить. Но забить один гол также хорошо. Для нападающего главное - это забивать и чтобы команда побеждала.

- Ваш гол головой получился такой интересный. Вы отправили мяч в ворота почти с места, немного подпрыгнув. Как его прокомментируете?

- Яцык подал на меня, а я забил. В принципе сделали то, что говорят делать тренеры. Получилось неплохо. Был там еще момент, когда я в штангу попал. А в моменте с голом Яцык подал, а я был там, где должен был находиться. Я выиграл второй этаж и забил гол. А это главное.

- Это ваш 5-й гол в этом сезоне УПЛ. У лучшего голеадора лиги Владислава Ваната из "Динамо" 11 точных ударов. Какую планку ставите в плане забитых мячей?

- Хочется забивать в каждом матче. Главное, чтобы были моменты, а над реализацией будем работать. Десять голов хотелось бы забить в этом сезоне. Все будет зависеть от меня и команды.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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