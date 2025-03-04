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Трамп приостановил помощь Украине из-за заявления Зеленского о продолжительности войны, - Wall Street Journal
Трамп решил сделать этот шаг после фразы Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп принял решение заморозить помощь Украине после заявления Владимира Зеленского о возможной продолжительности войны.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как пишет издание, решение Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине поддержали все его топрадники по национальной безопасности,
Высокопоставленный чиновник заявил, что Трамп решил сделать этот шаг после фразы Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго. Президент США разозлился из-за такого заявления, почувствовав необходимость продемонстрировать серьезность своих намерений и показать, что готов посадить Украину за стол переговоров.
"Украинцы не восприняли наши намерения серьезно. Нам пришлось продемонстрировать это", - отметил анонимный собеседник.
Также, по словам чиновника, Трамп еще будет определять, какие шаги со стороны Украины будут достаточными для восстановления военной помощи, в частности, будет ли соглашение о недрах между Украиной и США достаточной предпосылкой для возвращения поставок оружия.
Напомним, что утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.
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