Филиппов - о долгах Днепра-1: Запили водой - и все забыли

Форвард "Александрии" Александр Филиппов, который ранее играл за "Днепр-1", рассказал, что дело с долгами днепровского клуба та и не сдвинулось с мертвой точки.

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– Александр, долги "Днепра-1" перед вами до сих пор не погашены полностью?

– Да. И никто со мной не рассчитывается. Я предполагаю, что вряд ли кто-то когда-нибудь закроет эти долги. Как-то говорят, запили водой - и все забыли...

Напомним, что ранее была информация, что "Днепр-1" задолжал Филиппову заработную плату за пять месяцев.