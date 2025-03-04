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Филиппов - о долгах Днепра-1: Запили водой - и все забыли
Никаких подвижек в этом направлении
Фото: СК Дніпро-1
Форвард "Александрии" Александр Филиппов, который ранее играл за "Днепр-1", рассказал, что дело с долгами днепровского клуба та и не сдвинулось с мертвой точки.
– Александр, долги "Днепра-1" перед вами до сих пор не погашены полностью?
– Да. И никто со мной не рассчитывается. Я предполагаю, что вряд ли кто-то когда-нибудь закроет эти долги. Как-то говорят, запили водой - и все забыли...
Напомним, что ранее была информация, что "Днепр-1" задолжал Филиппову заработную плату за пять месяцев.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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жека-киев (биг виладж)
04.03.2025 в 18:04
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