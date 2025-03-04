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Филиппов - о долгах Днепра-1: Запили водой - и все забыли

Премьер-лига
Обновлено

Никаких подвижек в этом направлении

Филиппов - о долгах Днепра-1: Запили водой - и все забыли

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Форвард "Александрии" Александр Филиппов, который ранее играл за "Днепр-1", рассказал, что дело с долгами днепровского клуба та и не сдвинулось с мертвой точки.

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– Александр, долги "Днепра-1" перед вами до сих пор не погашены полностью?

– Да. И никто со мной не рассчитывается. Я предполагаю, что вряд ли кто-то когда-нибудь закроет эти долги. Как-то говорят, запили водой - и все забыли...

Напомним, что ранее была информация, что "Днепр-1" задолжал Филиппову заработную плату за пять месяцев.

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ФК Александрия Александр Филиппов СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
04.03.2025 в 18:04
Питання, а нах.. тоді УПЛ і УАФ, на 2 тижні чемпіонат затримала?Казали шоб Фрідмани встигли гравців продати, і борги закрити.Гравців продали, борги залишились. Якшо не сажати фрідманів і чиновничків за шахрайство , цяхуцнябудевічно.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
04.03.2025 в 18:04
Питання, а нах.. тоді УПЛ і УАФ, на 2 тижні чемпіонат затримала?Казали шоб Фрідмани встигли гравців продати, і борги закрити.Гравців продали, борги залишились. Якшо не сажати фрідманів і чиновничків за шахрайство , цяхуцнябудевічно.
Ответить
1
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