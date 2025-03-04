"Сейчас все команды находятся рядом", - капитан Зари заговорил о еврокубках

Капитан "Зари" Филипп Будковский поделился эмоциями после победы над "Рухом" (2:0) в УПЛ и рассказал о подготовке к матчам с "Оболонью" и "Динамо".

– Как в целом команда порадовалась первой победе в новом году?

– Все в клубе довольны в принципе. Будем двигаться дальше. Дальше у нас тяжелая игра с "Оболонью". Будем настраиваться на этот матч. Подготовимся и дальше будем смотреть, как оно будет на футбольном поле.

– О "Динамо" пока не думаете? Только об "Оболони"?

– Мы разговариваем за следующий матч. Поединок с "Динамо" это уже потом будет, да.

– "Заря" приблизилась к шестому месту, на котором идут "Карпаты". Можно ли сказать, что луганская команда приближается к своим традиционным позициям?

– Да, хочется занимать место повыше и попасть в еврокубки. Если мы будем сбалансированно играть и не будем терять очки, то, в принципе, все возможно. Сейчас все команды находятся рядом. И каждая игра важна.