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"Сейчас все команды находятся рядом", - капитан Зари заговорил о еврокубках
В принципе, все возможно
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан "Зари" Филипп Будковский поделился эмоциями после победы над "Рухом" (2:0) в УПЛ и рассказал о подготовке к матчам с "Оболонью" и "Динамо".
– Как в целом команда порадовалась первой победе в новом году?
– Все в клубе довольны в принципе. Будем двигаться дальше. Дальше у нас тяжелая игра с "Оболонью". Будем настраиваться на этот матч. Подготовимся и дальше будем смотреть, как оно будет на футбольном поле.
– О "Динамо" пока не думаете? Только об "Оболони"?
– Мы разговариваем за следующий матч. Поединок с "Динамо" это уже потом будет, да.
– "Заря" приблизилась к шестому месту, на котором идут "Карпаты". Можно ли сказать, что луганская команда приближается к своим традиционным позициям?
– Да, хочется занимать место повыше и попасть в еврокубки. Если мы будем сбалансированно играть и не будем терять очки, то, в принципе, все возможно. Сейчас все команды находятся рядом. И каждая игра важна.
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