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Карпаты назвали лучшего игрока февраля
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Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" назвали лучшего игрока февраля.
Болельщики "Львов" выбрали лучшим игроком полузащитника Бруниньо. За него отдали голоса 1254 болельщика (53%).
На втором месте оказался Яков Кинарейкин. За него проголосовали 658 болельщиков (28%). Далее следует Алексей Сич с 328 голосами (14%) и Игорь Краснопир, за которого отдали свой голос 144 болельщика (6%).
В феврале Бруниньо забил победный гол в ворота "ЛНЗ". Всего на счету полузащитника 4 гола за львовский клуб.
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Напомним, что Бруниньо играет за "Карпаты" на правах аренды из бразильского "Атлетико Минейро".
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