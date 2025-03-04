"Карпаты" назвали лучшего игрока февраля.

Болельщики "Львов" выбрали лучшим игроком полузащитника Бруниньо. За него отдали голоса 1254 болельщика (53%).

На втором месте оказался Яков Кинарейкин. За него проголосовали 658 болельщиков (28%). Далее следует Алексей Сич с 328 голосами (14%) и Игорь Краснопир, за которого отдали свой голос 144 болельщика (6%).

В феврале Бруниньо забил победный гол в ворота "ЛНЗ". Всего на счету полузащитника 4 гола за львовский клуб.

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Напомним, что Бруниньо играет за "Карпаты" на правах аренды из бразильского "Атлетико Минейро".