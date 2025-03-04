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Пихаленок: О Шахтере пусть кто-то другой рассказывает
Борьба в чемпионате обостряется
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "
– Что скажешь о своей игре в последнем матче чемпионата?
– Считаю, что в матче с "Ворсклой" я должен был гораздо лучше сыграть.
– Что скажете о сетованиях по качеству поля?
– Оно было сухим, жестким, но не только для нас, но и для соперника. Они подстроились, а мы – нет. Потому такой у нас матч получился.
– До игры с ЛНЗ остается немного времени. Как проходит подготовка?
– Все идет, как всегда. Готовимся как и к любому другому матчу чемпионата. Пока мы разобрали матч с "Ворсклой". Игру ЛНЗ еще не просматривали. Во вторник-среду будем акцентироваться на предстоящем матче.
– Впереди еще много игр. Что, по твоему мнению, нужно сделать, чтобы в дальнейшем не терять своих очков?
– Трудно сказать, ведь это футбол. Как сказал Александр Владимирович Шовковский, нужно со всей ответственностью готовиться и подходить к каждому матчу.
- Как считаешь, станет ли матч между "Динамо" и "Шахтером" ключевым в борьбе за чемпионство?
– Для нас каждый матч из оставшихся будет ключевым.
– Ты смотрел последнюю игру "Шахтера" против "Александрии"?
– Да, просмотрел весь матч.
– И что можешь сказать по поводу игры вашего главного конкурента?
– О "Шахтере" пусть кто-то другой рассказывает, мы за своей игрой будем следить.
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