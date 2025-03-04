Пихаленок: О Шахтере пусть кто-то другой рассказывает

Полузащитник " Динамо " Александр Пихаленок высказался о ничей с "Ворсклой" (1:1) в 19-м туре УПЛ, а также в целом оценил борьбу в чемпионате.

– Что скажешь о своей игре в последнем матче чемпионата?

– Считаю, что в матче с "Ворсклой" я должен был гораздо лучше сыграть.

– Что скажете о сетованиях по качеству поля?

– Оно было сухим, жестким, но не только для нас, но и для соперника. Они подстроились, а мы – нет. Потому такой у нас матч получился.

– До игры с ЛНЗ остается немного времени. Как проходит подготовка?

– Все идет, как всегда. Готовимся как и к любому другому матчу чемпионата. Пока мы разобрали матч с "Ворсклой". Игру ЛНЗ еще не просматривали. Во вторник-среду будем акцентироваться на предстоящем матче.

– Впереди еще много игр. Что, по твоему мнению, нужно сделать, чтобы в дальнейшем не терять своих очков?

– Трудно сказать, ведь это футбол. Как сказал Александр Владимирович Шовковский, нужно со всей ответственностью готовиться и подходить к каждому матчу.

- Как считаешь, станет ли матч между "Динамо" и "Шахтером" ключевым в борьбе за чемпионство?

– Для нас каждый матч из оставшихся будет ключевым.

– Ты смотрел последнюю игру "Шахтера" против "Александрии"?

– Да, просмотрел весь матч.

– И что можешь сказать по поводу игры вашего главного конкурента?

– О "Шахтере" пусть кто-то другой рассказывает, мы за своей игрой будем следить.