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Шовковский: Победа у нас в крови, это дело чести

Премьер-лига
Обновлено

Коуч Динамо порассуждал о борьбе за чемпионство

Шовковский: Победа у нас в крови, это дело чести

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский порассуждал о борьбе за чемпионство в текущем сезоне УПЛ.

- Готовы ли вы на какие-нибудь необычные поступки в случае завоевания чемпионства?

- Завоевание чемпионства и победы добываются не ради чего-нибудь. Ты должен жертвовать чем-то, правильно расставлять приоритеты в подготовке, общении с друзьями, близкими людьми. Ты должен правильно понимать границы своих возможностей, не перетягивать одеяло на себя – если кому-то дано делать больше, то на него возлагают больше, но не нужно делать лишнее, ведь не сможешь выполнить то, что требуют от тебя. Поверьте мне на слово, мы готовы работать и делать все, чтобы выполнить поставленную перед нами задачу. Победа у нас в крови, но, как говорил Винстон Черчилль, все игроки рождаются с желанием побеждать, а характер мы отрабатываем на тренировках. А сама победа – это дело чести.

– Учитывая результаты последнего тура, ощущаете ли вы дополнительное давление после сокращения отставания "Шахтера"?

– В последний раз я мерил себе давление на сборах (улыбается). Каждый из игроков каждый тренер, сидя в кресле, тем более в таких командах, как "Динамо", которые всегда ставят перед собой задачу победы, испытывает давление. Но при этом нужно понимать, за счет чего мы можем выполнить ту или иную задачу, обыграть того или иного соперника. Поэтому мы готовимся к каждой игре, как к чемпионской. Иногда не все идет по плану, к сожалению, но так бывает в футболе. Пожалуй, именно поэтому это спорт номер один в мире.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) U-17
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 19:39
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
04.03.2025 в 19:39
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
04.03.2025 в 19:35
Видели мы все по выступлениям в еврокубках какая у вас честь
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