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"Мивинку в поезде или автобусе заварил - и вперед", - Ярмоленко рассказал о восстановлении, и не только
Лидер киевлян ответил на вопросы журналистов
fcdynamo.com
Лидер "
– Андрей, впервые "Динамо" играло официальные матчи в январе. Насколько это было необычно и повлияло на подготовку к возобновлению сезона?
– Эти игры действительно что-то новое для нас, а все что новое – интересное. Поэтому интересно было испытать себя именно в январе (улыбается). Задача футболисты – готовиться и тренироваться к официальным матчам, а по подготовке – это уже вопрос к главному тренеру.
– Вы много лет были лидером "Динамо" и сборной Украины. Были ли моменты, когда вам хотелось спрятаться от этой роли лидера, брать на себя чуть меньше ответственности?
– Давление – это ответственность, и приятно, когда люди требуют от тебя большего. Да и ты сам стараешься делать больше. Конечно, когда тебе 19–20 лет трудно справляться с давлением, но потом становится легче.
– Обычно у футболистов за 30 лет есть особые подходы к возобновлению после матчей...
– Вы говорите о восстановлении? В автобусе и поезде? Вот так и восстанавливаемся – мивинку заварил, и вперед (улыбается). Конечно, после 30 лет ты серьезнее относишься к восстановлению, уделяешь этому больше внимания и времени, чем труду на футбольном поле или тренажерном зале. Это массажи, разнообразные процедуры, бассейн… Ничего нового. Думаю, так у каждого с возрастом жизнь заставляет.
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