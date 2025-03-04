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Шахтер организует автограф-сессию с футболистом перед матчем с Кривбассом

Премьер-лига

Такой сюрприз

Шахтер организует автограф-сессию с футболистом перед матчем с Кривбассом

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" организует автограф-сессию с футболистом перед матчем с "Кривбассом".

Донецкий клуб сообщил, что перед матчем с криворожским клубом болельщиков на "Арене Львов" ждет 30-минутная встреча с футболистом. С каким игроком будет событие - клуб не сообщил.

"Встреча начнется в 17:15 возле секторов 03А-07А", - написал донецкий клуб.

Также "Шахтер" сообщил, что болельщики, которые купят билет на этот матч получат приоритетное право приобретения билетов на матч с "Динамо".

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Напомним, что "Шахтер" сыграет "домашний" матч с "Кривбассом" 6 марта. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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