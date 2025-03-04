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Шахтер организует автограф-сессию с футболистом перед матчем с Кривбассом
Такой сюрприз
shakhtar.com
"Шахтер" организует автограф-сессию с футболистом перед матчем с "Кривбассом".
Донецкий клуб сообщил, что перед матчем с криворожским клубом болельщиков на "Арене Львов" ждет 30-минутная встреча с футболистом. С каким игроком будет событие - клуб не сообщил.
"Встреча начнется в 17:15 возле секторов 03А-07А", - написал донецкий клуб.
Также "Шахтер" сообщил, что болельщики, которые купят билет на этот матч получат приоритетное право приобретения билетов на матч с "Динамо".
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Напомним, что "Шахтер" сыграет "домашний" матч с "Кривбассом" 6 марта. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
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