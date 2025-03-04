Журналист назвал суммы, которые Шахтер и Динамо тратят на подогрев газона своих стадионов

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко назвал суммы, которые "Динамо" и " Шахтер " тратят на обеспечение домашних стадионов электроэнергией.

"Я знаю, что на электроэнергию, на подогрев, "Динамо" потратило сейчас только около 4 миллионов гривен.

"Шахтер" играет на "Арене Львов". Хорошее поле, подготовленное поле. Это видно. Мои источники говорят, что "Шахтер" за год только на электроэнергию и газ для обеспечения "Арены Львова", в том числе обеспечения работы подогрева, потратил 17 миллионов гривен", – сказал Вацко.