Лупашко - о матче с Ворсклой: Не знаю, давать ли установку в отеле или ехать смотреть поле в день матча

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко поделился ожиданиями от выездного матча 20-го тура УПЛ против "Ворсклы", который состоится в четверг, 6 марта.

– Как команда восприняла возвращение на травяное покрытие?

– 100 процентов, лучше уже, и можем потребовать больше интенсивности во время тренировок, но этот переход также будет сказываться на нашем состоянии, потому что мышцы привыкли тренироваться на искусственном.

Но это наши такие сейчас условия. Ничего страшного, через это нужно пройти. Но в целом мы очень счастливы, что есть уже возможность работать на зеленом поле, потому что оно гораздо приятнее.

Но, опять же, какие-то будут повреждения, связанные с этим переходом, потому что проскальзывают ноги, нужно быть осторожными с голеностопами. Я вижу, что уже есть в этом направлении немного проблема.

Мы должны реагировать не на действия арбитра, не на действия соперника, не на высказывания болельщика с трибуны, а делать то, о чем мы договариваемся. Это очень важно в контексте развития команды.

Мы постоянно об этом говорим, что в таких ситуациях, когда у нас меньшинство, мы должны все равно продолжать. И сегодня на тренировке, играя одной командой в меньшинстве, мы пытались продолжать создавать давление, и это все выходит отсюда: они видят, что это можно делать на тренировке, в какой-то мере меняется психология настроя на игру.

– Что можете сказать о состоянии газона в Полтаве?

– Я уже думал об этом: давать ли установку в отеле или ехать смотреть поле в день матча, а потом уже принимать решения по игре, по составу.

Это все опять же испытания, через которые нам нужно пройти, и это говорит где-то о том, что наш чемпионат нужно немного менять в плане качества – в плане качества полей, в плане качества подготовки к матчам.

Нам это нужно, чтобы мы росли, чтобы мы были хорошими в еврокубках. Такие вещи также нужно менять, чтобы мы не думали об этом, чтобы мы думали сугубо об игре, а не думали, как нам играть – длинной или очень длинной передачей.

Это такой момент, который нужно нам поменять в Украине. И я думаю, что со временем таких вопросов уже будет все меньше и меньше – тогда качество футбола будет расти.