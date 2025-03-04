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Президент Зари: Если клубы хотят переплатить за игрока, это говорит о том, что они не уверены в своих силах
Евгений Геллер - о ценах и контрактах игроков
фото из свободных источников
Президент "
– В это межсезонье рынок немножко взорвался в плане зарплат футболистов. Появились проекты, которые платят больше, чем "Заря" может заплатить, больше, чем "Кривбасс" – все прекрасно знают, что это за проекты. Как вам как президенту конкурировать, подписывать игроков, когда, условно, вы подписываете игрока на сумму Х, а он говорит: "А мне этот дает х2"?
– Я считаю, что если они идут за деньгами – они могут идти за деньгами, я к этому очень спокойно отношусь. Я считаю, что эти клубы не правы, потому что каждый человек, каждый футболист, каждая вещь имеет определенную цену.
Если ты хочешь переплатить, это говорит о том, что ты не уверен в своих силах, поэтому пытаешься задавить деньгами. Но сегодня одна ситуация с деньгами, завтра – другая. Мы же видим и много проектов, которые, скажем так, загорались буквально несколько лет назад и потом гасли.
Поэтому я считаю, что у нас хорошая команда, хороший подбор футболистов, хорошее имя у клуба. Поэтому я считаю, что когда футболист выходит в футболке "Зари" – это, как вы говорите, х2 к зарплате.
"Заря" – это не проект, это часть жизни. Проект – это у людей, чьи имена вы не называете.
– Когда вы слышите или где-то читаете слухи о том, что рано или поздно вам это надоест, вы забросите "Зарю" и футбол – как вы реагируете?
– Во-первых, я уже давно этого не читал. Люди ведь имеют право на свое мнение? Но я считаю, что если кто хочет узнать – должны спросить как минимум у меня.
– Прямой вопрос: вы с "Зарей"?
– "Заря" со мной. Я могу сказать, что я счастлив, что футбол существует в стране, несмотря на то, что ночью очень громко. Слава Богу, днем, по крайней мере, в Киеве, без тревог, я рад, что сегодняшний матч (с "Рухом" 2 марта – прим.) прошел без перерывов.
Надеюсь, в стране наступит мир, и будут полные трибуны – тогда будет игра совсем другая, и настроение у людей будет другое.
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