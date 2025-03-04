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"А для молодых пацанов каждые 10 тысяч гривен важны", - Вацко рассказал о долгах в Александрии
Долги по зарплате в Александрии доходят до 4 месяцев
fco.com.ua
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о долгах по зарплате в "
"Я слышал, что четвертый месяц пошел задержка зарплаты. Слышал, что есть долги по премиальным по матчам первого круга этого сезона.
Для "Александрии" долги привычное дело, они всегда их закрывают, просто не каждый внутри команды такие моменты может нормально воспринимать. Особенно молодые пацаны, которые еще не заработали, для которых каждые 10 тысяч гривен важны.
И это тоже влияет на желание игроков играть за этот клуб, приходить в клуб", - сказал Вацко.
Напомним, что "Александрия" идет на 2 месте в таблице, отставая от "Динамо" на 6 очков и опережая "Шахтер" на 2 балла.
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