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Эксперт: Динамо в борьбе за чемпионство постепенно растратит свое очковое преимущество

Премьер-лига
Обновлено

Олег Федорчук высказался о борьбе в чемпионате Украины

Эксперт: Динамо в борьбе за чемпионство постепенно растратит свое очковое преимущество

Фото: tavriya.com.ua

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился впечатлениями от стартового отрезка во второй части чемпионата УПЛ.

– После первых поединков с участием лидеров начал склоняться к тому, что на финише не обойдется без упорного сражения за золотые медали. На мой взгляд, динамовцы постепенно растратят то значительное очковое преимущество, которое имели над преследователями прошлой осенью. Хотя, несмотря на неожиданную ничью в Киеве с "Ворсклой", подопечные Александра Шовковского остаются главными претендентами на чемпионский титул.

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– Почему динамовцы выглядели так неубедительно в поединке с полтавчанами?

– По-моему, киевляне переоценили свои силы после довольно легкой победы над "Карпатами" в 18 туре. С полтавчанами динамовцы начали создавать себе проблемы, не настроившись максимально, а их уровень подготовки и невысокий даже по меркам УПЛ. Они так и не укрепили центр обороны. Беспокоит и то, что среди динамовцев мало игроков среднего возраста, которые взяли бы инициативу на себя, когда ветераны не в ударе. Молодым же киевлянам явно не хватает стабильности. Увидим, насколько будут мотивированы динамовцы в следующем календарном матче – с ЛНЗ.

– А кого бы вы отметили среди участников после возобновления чемпионата?

– Пока феерит "Верес" – это тренерская команда, которая тщательно выполняет указания своего наставника Олега Шандрука. Команда действует в присущем им стиле, где акцент делается на скорость.

Выделю также "Карпаты". После провала с "Динамо" львовяне сумели собраться и обыграли ЛНЗ, хотя долгое время действовали в меньшинстве. Радует, что подопечные Владислава Лупашко пытается демонстрировать атакующий футбол.

– От кого ждали большего?

– От подопечных едва ли не самых успешных отечественных тренеров – Юрия Вернидуба и Романа Григорчука. В настоящее время возглавляемые ими, соответственно, Кривбасс и ЛНЗ не впечатляют, в частности, ЛНЗ явно повезло в 18 туре с "Рухом".

– На ваш взгляд, будет более острая борьба за медали или среди аутсайдеров?

– Сложный вопрос. Чувствую, что и среди аутсайдеров интрига будет держать всех в напряжении до последних матчей. Конечно, от этого только выиграют украинские поклонники футбола.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.03.2025 в 21:41
"Ой не спешите нас хоронить!" Хоч дійсно ворскляни динамівців елементарно перебігали... переборолися! Просто майстерності у номінальних господарів виграти не вистачило Тепер варто придивитися, як спримуть цей ляпас гравці ДК? Та і бразильцям Ш... навряд чи буде "цікаво" викладатися кожну гру в УПЛ. Мало кого чемпіонат України цікавить!
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Комментарии 4
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Spokoyno (Київ)
04.03.2025 в 21:41
"Ой не спешите нас хоронить!" Хоч дійсно ворскляни динамівців елементарно перебігали... переборолися! Просто майстерності у номінальних господарів виграти не вистачило Тепер варто придивитися, як спримуть цей ляпас гравці ДК? Та і бразильцям Ш... навряд чи буде "цікаво" викладатися кожну гру в УПЛ. Мало кого чемпіонат України цікавить!
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0
0
rosa19631@i.ua (Бережани)
04.03.2025 в 21:35
А чим він відомий?. І гравець був посередній.
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fatov1986 (Лондон)
04.03.2025 в 21:07
Очковое преимущество...
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жажа_the_best (Харьков)
04.03.2025 в 21:12
по волосатым очкам у динамы щас нет равных
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