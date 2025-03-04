Шовковский: Ошибки Нещерета - это случайности, психологические аспекты

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский порассуждал о вратарском вопросе в команде, после того как основной кипер киевлян этой зимой перебрался в саудовский "Аль-Шабаб".

"Игрок в первую очередь должен думать о качестве своей игры, чем он может быть полезен на футбольном поле. Решать, кто будет играть – это прерогатива главного тренера, а когда речь идет о голкиперах, то здесь еще учитывается мнение тренера вратарей.

То, что Руслан Нещерет был готов играть, мы видели в течение последних года полтора. И ответственность, которая есть, моменты, которые были у него – это действительно случайности, психологические аспекты. А что касается понимания игры, в тренировочном процессе он ни в чем не уступал Бущану. Просто у Георгия больше опыта", – ответил Шовковский.