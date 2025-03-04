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Шовковский: Ошибки Нещерета - это случайности, психологические аспекты
Бущан зимой покинул киевскую команду
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский порассуждал о вратарском вопросе в команде, после того как основной кипер киевлян этой зимой перебрался в саудовский "Аль-Шабаб".
"Игрок в первую очередь должен думать о качестве своей игры, чем он может быть полезен на футбольном поле. Решать, кто будет играть – это прерогатива главного тренера, а когда речь идет о голкиперах, то здесь еще учитывается мнение тренера вратарей.
То, что Руслан Нещерет был готов играть, мы видели в течение последних года полтора. И ответственность, которая есть, моменты, которые были у него – это действительно случайности, психологические аспекты. А что касается понимания игры, в тренировочном процессе он ни в чем не уступал Бущану. Просто у Георгия больше опыта", – ответил Шовковский.
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