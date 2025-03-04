  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шовковский: Ошибки Нещерета - это случайности, психологические аспекты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский: Ошибки Нещерета - это случайности, психологические аспекты

Премьер-лига
Обновлено

Бущан зимой покинул киевскую команду

Шовковский: Ошибки Нещерета - это случайности, психологические аспекты

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский порассуждал о вратарском вопросе в команде, после того как основной кипер киевлян этой зимой перебрался в саудовский "Аль-Шабаб".

Читайте такжеШовковский: Победа у нас в крови, это дело чести

"Игрок в первую очередь должен думать о качестве своей игры, чем он может быть полезен на футбольном поле. Решать, кто будет играть – это прерогатива главного тренера, а когда речь идет о голкиперах, то здесь еще учитывается мнение тренера вратарей.

То, что Руслан Нещерет был готов играть, мы видели в течение последних года полтора. И ответственность, которая есть, моменты, которые были у него – это действительно случайности, психологические аспекты. А что касается понимания игры, в тренировочном процессе он ни в чем не уступал Бущану. Просто у Георгия больше опыта", – ответил Шовковский.

По теме
yellow-arrow
Тренер Руха Пономарев в текущем сезоне дважды был под угрозой увольнения
yellow-arrow
Эксперт: Динамо в борьбе за чемпионство постепенно растратит свое очковое преимущество
yellow-arrow
Президент Зари: Если клубы хотят переплатить за игрока, это говорит о том, что они не уверены в своих силах
Александр Шовковский Георгий Бущан Динамо (Киев) Руслан Нещерет
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости