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Тренер Руха Пономарев в текущем сезоне дважды был под угрозой увольнения
Но тренера отстоял Игорь Дедышин
Фото: ФК Рух
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что основатель "
"Известная история, когда в позапрошлом сезоне "Рух" боролся за выживание и Козловский был недоволен работой Виталия Пономарева, и тогдашний генеральный директор Игорь Дедышин со спортдиретором Владимиром Лапицким и исполнительным директором Ростиславом Пузанским пришли к владельцу и отстояли тренера. И условие было, если "Рух" вылетает, в отставку идут все они, вместе с Пономаревым.
И в этом сезоне, мои источники говорят, что и в этом сезоне Дедышин уже дважды отстоял Пономарева в качестве главного тренера "Руха". Я даже слышал имя конкретного тренера, который должен был прийти ему на замену", - сказал Вацко.
Напомним, что "Рух" идет на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 пункта, а Игорь Дедышин недавно
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