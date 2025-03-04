Тренер Руха Пономарев в текущем сезоне дважды был под угрозой увольнения

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что основатель " Руха " Григорий Козловский на протяжении текущего сезона дважды хотел отправить в отставку главного тренера команды Виталия Пономарева.

"Известная история, когда в позапрошлом сезоне "Рух" боролся за выживание и Козловский был недоволен работой Виталия Пономарева, и тогдашний генеральный директор Игорь Дедышин со спортдиретором Владимиром Лапицким и исполнительным директором Ростиславом Пузанским пришли к владельцу и отстояли тренера. И условие было, если "Рух" вылетает, в отставку идут все они, вместе с Пономаревым.

И в этом сезоне, мои источники говорят, что и в этом сезоне Дедышин уже дважды отстоял Пономарева в качестве главного тренера "Руха". Я даже слышал имя конкретного тренера, который должен был прийти ему на замену", - сказал Вацко.