  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Руха Пономарев в текущем сезоне дважды был под угрозой увольнения
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Руха Пономарев в текущем сезоне дважды был под угрозой увольнения

Премьер-лига

Но тренера отстоял Игорь Дедышин

Тренер Руха Пономарев в текущем сезоне дважды был под угрозой увольнения

Фото: ФК Рух

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что основатель "Руха" Григорий Козловский на протяжении текущего сезона дважды хотел отправить в отставку главного тренера команды Виталия Пономарева.

"Известная история, когда в позапрошлом сезоне "Рух" боролся за выживание и Козловский был недоволен работой Виталия Пономарева, и тогдашний генеральный директор Игорь Дедышин со спортдиретором Владимиром Лапицким и исполнительным директором Ростиславом Пузанским пришли к владельцу и отстояли тренера. И условие было, если "Рух" вылетает, в отставку идут все они, вместе с Пономаревым.

И в этом сезоне, мои источники говорят, что и в этом сезоне Дедышин уже дважды отстоял Пономарева в качестве главного тренера "Руха". Я даже слышал имя конкретного тренера, который должен был прийти ему на замену", - сказал Вацко.

Напомним, что "Рух" идет на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 пункта, а Игорь Дедышин недавно ушел в отставку с поста генерального директора клуба.

По теме
yellow-arrow
Шовковский: Ошибки Нещерета - это случайности, психологические аспекты
yellow-arrow
Эксперт: Динамо в борьбе за чемпионство постепенно растратит свое очковое преимущество
yellow-arrow
Президент Зари: Если клубы хотят переплатить за игрока, это говорит о том, что они не уверены в своих силах
Игорь Дедышин Рух (Львов) Григорий Козловский Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости