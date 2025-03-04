Но пока тенденция выплат не прослеживается. В ФК Рух обещают рассчитаться с долгами до конца сезона

" Рух " пока что не рассчитывается по долгам с игроками. Правда, это не касается основной команды, где выплаты являются регулярными.

Как сообщает Sport.ua, задержки с зарплатой во второлиговом "Рухе-2", молодежном составе (U-19) и тренерам клубной академии по-прежнему составляют 3-4 месяца.

Впрочем, руководство клуба обещает, что задолженности будут ликвидированы до завершения сезона.

Напомним, что "Рух" идет на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 пункта.