Премьер-лига
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Но пока тенденция выплат не прослеживается. В ФК Рух обещают рассчитаться с долгами до конца сезона
Хотя это не касается первой комады
fcruhlviv.com
"
Как сообщает Sport.ua, задержки с зарплатой во второлиговом "Рухе-2", молодежном составе (U-19) и тренерам клубной академии по-прежнему составляют 3-4 месяца.
Впрочем, руководство клуба обещает, что задолженности будут ликвидированы до завершения сезона.
Напомним, что "Рух" идет на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 пункта.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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