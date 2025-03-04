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Кинарейкин: Энергетический круг перед матчем с ЛНЗ реально очень сильно завел, у меня впервые такое
В четверг Карпаты сыграют с Ворсклой
fckarpaty.org.ua
Голкипер "
– Провели два позитивных поединка, два разных матча были абсолютно, против разных соперников в разных составах. Но тонус очень позитивный реально, и атмосфера в команде классная.
Удаление Пабло в прошлой игре нас как-то так еще больше сплотило, еще больше мотивировало. И не могу не отметить этот энергетический круг перед матчем с ЛНЗ – реально он очень сильно завел, я первый раз такое видел, первый раз у меня такое было. Это реально добавило плюс миллион к мотивации и уверенности.
– Как переживал период, когда не играл?
– Очень тяжело было. Для меня главное, что была поддержка во всех моментах. Поддерживали и тренеры, со мной общались, и вся семья поддерживала.
Это реально очень тяжелый момент. Это не первый раз в моей карьере было, так было и в "Днепре-1". Но самое главное для меня – чтобы со мной разговаривали, объясняли, давали мотивацию. Самое главное – что у меня есть эта поддержка и это очень классно.
– Что может сказать о состоянии газона в Полтаве?
– В прошлом году тоже на этом поле я играл, там был очень тяжелый газон. Не знаю, как будет в этом году – думаю, будет не лучше, но нам не привыкать. Мы много и тренировались на таких полях и играли. Это нормально, это составляющая футбола.
Слава Богу, что мы можем играть хоть на таких полях. Хоть какие-то поля есть – это самое главное.
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