Кинарейкин: Энергетический круг перед матчем с ЛНЗ реально очень сильно завел, у меня впервые такое

Голкипер " Карпат " Яков Кинарейкин поделился ожиданиями от выездного матча 20-го тура УПЛ против "Ворсклы", который состоится в четверг, 6 марта.

– Провели два позитивных поединка, два разных матча были абсолютно, против разных соперников в разных составах. Но тонус очень позитивный реально, и атмосфера в команде классная.

Удаление Пабло в прошлой игре нас как-то так еще больше сплотило, еще больше мотивировало. И не могу не отметить этот энергетический круг перед матчем с ЛНЗ – реально он очень сильно завел, я первый раз такое видел, первый раз у меня такое было. Это реально добавило плюс миллион к мотивации и уверенности.

– Как переживал период, когда не играл?

– Очень тяжело было. Для меня главное, что была поддержка во всех моментах. Поддерживали и тренеры, со мной общались, и вся семья поддерживала.

Это реально очень тяжелый момент. Это не первый раз в моей карьере было, так было и в "Днепре-1". Но самое главное для меня – чтобы со мной разговаривали, объясняли, давали мотивацию. Самое главное – что у меня есть эта поддержка и это очень классно.

– Что может сказать о состоянии газона в Полтаве?

– В прошлом году тоже на этом поле я играл, там был очень тяжелый газон. Не знаю, как будет в этом году – думаю, будет не лучше, но нам не привыкать. Мы много и тренировались на таких полях и играли. Это нормально, это составляющая футбола.

Слава Богу, что мы можем играть хоть на таких полях. Хоть какие-то поля есть – это самое главное.