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Не только продавать в Турцию. Шахтер интересуется вингером сборной Албании
Арбнор Муйя - в сфере интересов горняков
фото из свободных источников
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Других подробностей нет, но информацию подтверждает источник, близкий к ситуации.
Родной фланг для Арбнора - правый, но он без проблем может сыграть и слева.
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В сезоне 2024/25 годов Муйя провел за "Самсунспор" 24 поединка, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 3,7 млн евро.
Также Муйя, который был заигран за молодежную сборную Косова, уже провел в 2023 году 5 матчей за национальную сборную Албанию, однако в 2024 году хоть и вызывался в команду, но попадать в состав перестал.
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