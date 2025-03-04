Не только продавать в Турцию. Шахтер интересуется вингером сборной Албании

" Шахтер " заинтересован в подписании албанского вингера представителя турецкой Суперлиги "Самсунспора" Арбнора Муйи, сообщает Markaj News.

Других подробностей нет, но информацию подтверждает источник, близкий к ситуации.

Родной фланг для Арбнора - правый, но он без проблем может сыграть и слева.

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В сезоне 2024/25 годов Муйя провел за "Самсунспор" 24 поединка, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 3,7 млн евро.

Также Муйя, который был заигран за молодежную сборную Косова, уже провел в 2023 году 5 матчей за национальную сборную Албанию, однако в 2024 году хоть и вызывался в команду, но попадать в состав перестал.