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ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока месяца

Премьер-лига
Обновлено

Всего три претендента

ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока месяца

Фото: ФК ЛНЗ

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ЛНЗ объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам декабря-февраля.

На эту награду номинированы трое футболистов: полузащитники Геннадий Пасич, Вячеслав Танковский и Мухаррем Яшари.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале ЛНЗ в Telegram.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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