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ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока месяца
Всего три претендента
Фото: ФК ЛНЗ
ЛНЗ объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам декабря-февраля.
На эту награду номинированы трое футболистов: полузащитники Геннадий Пасич, Вячеслав Танковский и Мухаррем Яшари.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале ЛНЗ в Telegram.
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