Стало известно, сколько ЛНЗ заплатит за вингера английского клуба

ЛНЗ продолжает укреплять состав. Черкасский клуб подписал контракт с 20-летним вингером Джюисоном Беннеттом, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Его предыдущий клуб - "Сандерленд". Согласно данным источника, сумма сделки с учетом бонусов составит 500 тысяч евро.

Также ожидается, что на этой неделе ЛНЗ подпишет арендное соглашение и с вингером "Полесья" Бени Макуана.

В этом сезоне Беннетт сыграл за "Сандерленд" лишь один матч. Также в его активе 4 поединка за команду U-21. Портал Transfermarkt оценивает костариканского футболиста в 900 тысяч евро.