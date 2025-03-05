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Стало известно, сколько ЛНЗ заплатит за вингера английского клуба

Премьер-лига

Черкасский клуб усилит свой состав костариканским вингером

Стало известно, сколько ЛНЗ заплатит за вингера английского клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ЛНЗ продолжает укреплять состав. Черкасский клуб подписал контракт с 20-летним вингером Джюисоном Беннеттом, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Его предыдущий клуб - "Сандерленд". Согласно данным источника, сумма сделки с учетом бонусов составит 500 тысяч евро.

Также ожидается, что на этой неделе ЛНЗ подпишет арендное соглашение и с вингером "Полесья" Бени Макуана.

В этом сезоне Беннетт сыграл за "Сандерленд" лишь один матч. Также в его активе 4 поединка за команду U-21. Портал Transfermarkt оценивает костариканского футболиста в 900 тысяч евро.

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Сандерленд ЛНЗ (Черкассы) Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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