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Стало известно, сколько ЛНЗ заплатит за вингера английского клуба
Черкасский клуб усилит свой состав костариканским вингером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ЛНЗ продолжает укреплять состав. Черкасский клуб подписал контракт с 20-летним вингером Джюисоном Беннеттом, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Его предыдущий клуб - "Сандерленд". Согласно данным источника, сумма сделки с учетом бонусов составит 500 тысяч евро.
Также ожидается, что на этой неделе ЛНЗ подпишет арендное соглашение и с вингером "Полесья" Бени Макуана.
В этом сезоне Беннетт сыграл за "Сандерленд" лишь один матч. Также в его активе 4 поединка за команду U-21. Портал Transfermarkt оценивает костариканского футболиста в 900 тысяч евро.
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