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Известна кадровая ситуация Карпат перед матчем с Ворсклой

Премьер-лига

У Адамюка - рецедив травмы, Квасница близок к возвращению

Известна кадровая ситуация Карпат перед матчем с Ворсклой

fckarpaty.org.ua

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Возвращение в строй защитника "Карпат" Владимира Адамюка переносится еще на месяц, утверждает Sport.ua.

По данным источника, на занятии перед календарным матчем 19-го тура УПЛ с ЛНЗ (1:0) у Адамюка случился рецидив старой травмы икроножной мышцы. В лучшем случае он возобновит тренировочный процесс после международной мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной поединками сборных.

Что касается "зимнего" новичка "Карпат" Ильи Квасницы, то он уже здоров, тренировался в общей группе и готовится к матчу 20-го тура с "Ворсклой", который состоится 6 марта в Полтаве.

В то же время "Карпатам" с полтавчанами не поможет испанец Альварес, удаленный с поля в противостоянии с ЛНЗ, зато сможет сыграть после дисквалификации стоппер Владислав Бабогло.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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