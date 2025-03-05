Известна кадровая ситуация Карпат перед матчем с Ворсклой

Возвращение в строй защитника "Карпат" Владимира Адамюка переносится еще на месяц, утверждает Sport.ua.

По данным источника, на занятии перед календарным матчем 19-го тура УПЛ с ЛНЗ (1:0) у Адамюка случился рецидив старой травмы икроножной мышцы. В лучшем случае он возобновит тренировочный процесс после международной мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной поединками сборных.

Что касается "зимнего" новичка "Карпат" Ильи Квасницы, то он уже здоров, тренировался в общей группе и готовится к матчу 20-го тура с "Ворсклой", который состоится 6 марта в Полтаве.

В то же время "Карпатам" с полтавчанами не поможет испанец Альварес, удаленный с поля в противостоянии с ЛНЗ, зато сможет сыграть после дисквалификации стоппер Владислав Бабогло.