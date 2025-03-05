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Шевчук или Хацкевич? Полесье выбрало нового спортивного директора
Стал известен преемник Дарио Друди
Фото: ФК Рух
"Полесье" в ближайшее время представит нового спортивного директора.
Ранее сообщалось, что основных кандидатов было двое - Александр Хацкевич и Вячеслав Шевчук. Согласно данным ТаТоТаке, житомирский клуб сделал окончательный выбор в пользу Шевчука.
По информации источника, основными его обязанностями будут работа с молодежным сектором, включая развитие команды "Полесье-2", U-19 и академии клуба
Кроме тренерского бэкграунда Шевчук имеет опыт менеджерской работы в "Вересе" и "Рухе".
Напомним, предыдущим спортивным директором "Полесья" был Дарио Друди.
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