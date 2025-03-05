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Шевчук или Хацкевич? Полесье выбрало нового спортивного директора

Премьер-лига

Стал известен преемник Дарио Друди

Шевчук или Хацкевич? Полесье выбрало нового спортивного директора

Фото: ФК Рух

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"Полесье" в ближайшее время представит нового спортивного директора.

Ранее сообщалось, что основных кандидатов было двое - Александр Хацкевич и Вячеслав Шевчук. Согласно данным ТаТоТаке, житомирский клуб сделал окончательный выбор в пользу Шевчука.

По информации источника, основными его обязанностями будут работа с молодежным сектором, включая развитие команды "Полесье-2", U-19 и академии клуба

Кроме тренерского бэкграунда Шевчук имеет опыт менеджерской работы в "Вересе" и "Рухе".

Напомним, предыдущим спортивным директором "Полесья" был Дарио Друди.

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Вячеслав Шевчук Александр Хацкевич Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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