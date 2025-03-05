Шахтер проявляет интерес к албанскому вингеру

"Шахтер" может усилить свой состав еще одним легионером. "Горняки" обратили внимание на вингера "Самсунспора" Арбнора Муйя, сообщает Markaj News.

Албанский футболист имеет значительный опыт выступлений в европейских клубах, в частности в "Антверпене" и "Дрите". Интересно, что в составе бельгийского клуба он забил гол в ворота "Шахтера" в Лиге чемпионов прошлого сезона.

В текущей кампании Муя сыграл 24 матча за "Самсунспор" во всех турнирах, забил два гола и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,7 млн евро.