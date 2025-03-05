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В клубе УПЛ отреагировали на невозвращение тренера в Украину после сборов
Тренер "Оболони" по физической подготовке не вернулся из Турции
fc.obolon.ua
Генеральный директор "Оболони" Александр Ризниченко прокомментировал информацию журналиста Игоря Бурбаса о том, что тренер киевского клуба по физической подготовке не вернулся с зимних заграничных сборов в Украину.
"Есть такие моменты. Я не хочу это комментировать. Мы эту информацию дали на министерство, потому что оно давало разрешение на выезд за границу. Наша позиция по этому поводу абсолютно негативная.
Не хочу говорить об этих вещах, они мне совершенно неприятны, но от этого не деться и никто не застрахован. Один человек пришел, чтобы обеспечивать работу клуба, команды, но мы не знаем, с какими мыслями приходит этот человек и что планирует дальше.
Но наш клуб и руководство против таких вещей, и в будущем будем фильтровать тех людей, которые будут приходить, чтобы такого больше не было", - сказал Ризниченко для Tribuna.com.
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