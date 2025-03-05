Легенда Шахтера официально получил должность в Полесье

"Полесье" назначило Вячеслава Шевчука на пост спортивного директора клуба.

Как сообщает официальный сайт житомирян, решение было принято президентом клуба Геннадием Буткевичем.

Вячеслав будет отвечать за привлечение и развитие молодых талантов в академии, "Полесье-2" и основной команде. Среди его обязанностей также будет формирование кадрового потенциала команды, включая трансферы, скаутинг и селекцию.

Вячеслав Шевчук - экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины. После завершения карьеры игрока он перешел на тренерскую работу, где возглавлял "Шахтер" U-17 и донецкий "Олимпик". Он также имеет опыт менеджерской работы в "Вересе" и "Рухе".

Напомним, предыдущим спортивным директором "Полесья" был Дарио Друди.