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Легенда Шахтера официально получил должность в Полесье

Премьер-лига

Вячеслав Шевчук - новый спортивный директор житомирского клуба

Легенда Шахтера официально получил должность в Полесье

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" назначило Вячеслава Шевчука на пост спортивного директора клуба.

Как сообщает официальный сайт житомирян, решение было принято президентом клуба Геннадием Буткевичем.

Вячеслав будет отвечать за привлечение и развитие молодых талантов в академии, "Полесье-2" и основной команде. Среди его обязанностей также будет формирование кадрового потенциала команды, включая трансферы, скаутинг и селекцию.

Вячеслав Шевчук - экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины. После завершения карьеры игрока он перешел на тренерскую работу, где возглавлял "Шахтер" U-17 и донецкий "Олимпик". Он также имеет опыт менеджерской работы в "Вересе" и "Рухе".

Напомним, предыдущим спортивным директором "Полесья" был Дарио Друди.

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Вячеслав Шевчук Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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