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Нигерийский хавбек прибыл в расположение Кривбасса
Футболист уже провел первую тренировку в Кривом Роге
Фото: ФК Кривбас
Нигерийский полузащитник Фердинанд Икенна уже находится в расположении "Кривбасса".
21-летний футболист присоединился к партнерам по команде и провел первую тренировку в Кривом Роге. Сейчас Икенна находится вместе с делегацией "Кривбасса", которая отправилась во Львов на выездной матч 20-го тура УПЛ против "Шахтера".
Напомним, "Кривбасс" подписал Икенну в феврале на правах аренды с опцией выкупа. Его контракт принадлежит болгарскому клубу "Левски".
Матч "Шахтер" - "Кривбасс" состоится в четверг, 6 марта и начнется в 18:00.
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