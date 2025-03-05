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Нигерийский хавбек прибыл в расположение Кривбасса

Премьер-лига

Футболист уже провел первую тренировку в Кривом Роге

Нигерийский хавбек прибыл в расположение Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

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Нигерийский полузащитник Фердинанд Икенна уже находится в расположении "Кривбасса".

21-летний футболист присоединился к партнерам по команде и провел первую тренировку в Кривом Роге. Сейчас Икенна находится вместе с делегацией "Кривбасса", которая отправилась во Львов на выездной матч 20-го тура УПЛ против "Шахтера".

Напомним, "Кривбасс" подписал Икенну в феврале на правах аренды с опцией выкупа. Его контракт принадлежит болгарскому клубу "Левски".

Матч "Шахтер" - "Кривбасс" состоится в четверг, 6 марта и начнется в 18:00.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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