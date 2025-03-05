"В целом хорошо". Будковский оценил работу Бартуловича в Заре

Капитан "Зари" Филипп Будковский поделился мыслями о работе Младена Бартуловича на посту главного тренера луганского клуба.

- По ходу сезона в "Заре" менялся главный тренер. Расскажите, как это повлияло на игру команды и нравится ли вам работа Младена Бартуловича?

- Ну футбол это такая игра, не стоит удивляться. Да, я понимаю, что когда нет результата, нужно менять наставника. У нас сначала идея идет от главного тренера, поэтому дальше уже футболисты может где-то недоработали и не было результата. Поэтому выбрали нового тренера, в общем работает хорошо, поскольку он только закончил карьеру, старается рассказать, подсказать и молодым игрокам, и всем, чтобы мы понимали как нужно играть.