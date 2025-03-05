  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "В целом хорошо". Будковский оценил работу Бартуловича в Заре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В целом хорошо". Будковский оценил работу Бартуловича в Заре

Премьер-лига
Обновлено

Есть положительные моменты

"В целом хорошо". Будковский оценил работу Бартуловича в Заре

Зоря

Новина українською

Капитан "Зари" Филипп Будковский поделился мыслями о работе Младена Бартуловича на посту главного тренера луганского клуба.

- По ходу сезона в "Заре" менялся главный тренер. Расскажите, как это повлияло на игру команды и нравится ли вам работа Младена Бартуловича?

- Ну футбол это такая игра, не стоит удивляться. Да, я понимаю, что когда нет результата, нужно менять наставника. У нас сначала идея идет от главного тренера, поэтому дальше уже футболисты может где-то недоработали и не было результата. Поэтому выбрали нового тренера, в общем работает хорошо, поскольку он только закончил карьеру, старается рассказать, подсказать и молодым игрокам, и всем, чтобы мы понимали как нужно играть.

Напомним, до назначения Бартуловича в августе 2024 года "Зарю" возглавлял Юрий Коваль.

Читайте также"Сейчас все команды находятся рядом", - капитан Зари заговорил о еврокубках

По теме
yellow-arrow
Ворскла - Карпаты: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Нигерийский хавбек прибыл в расположение Кривбасса
yellow-arrow
Клуб Первой лиги арендовал игрока Левого Берега
Заря (Луганск) Младен Бартулович Филипп Будковский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости