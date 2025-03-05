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"В целом хорошо". Будковский оценил работу Бартуловича в Заре
Есть положительные моменты
Зоря
Капитан "Зари" Филипп Будковский поделился мыслями о работе Младена Бартуловича на посту главного тренера луганского клуба.
- По ходу сезона в "Заре" менялся главный тренер. Расскажите, как это повлияло на игру команды и нравится ли вам работа Младена Бартуловича?
- Ну футбол это такая игра, не стоит удивляться. Да, я понимаю, что когда нет результата, нужно менять наставника. У нас сначала идея идет от главного тренера, поэтому дальше уже футболисты может где-то недоработали и не было результата. Поэтому выбрали нового тренера, в общем работает хорошо, поскольку он только закончил карьеру, старается рассказать, подсказать и молодым игрокам, и всем, чтобы мы понимали как нужно играть.
Напомним, до назначения Бартуловича в августе 2024 года "Зарю" возглавлял Юрий Коваль.
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