  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - Карпаты: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Карпаты: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
Обновлено

Делитесь результатами в комментариях

Ворскла - Карпаты: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Карпати/Автор - невідомий

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 6 марта, состоится четыре матча 20 тура УПЛ 2024/25. В одном из поединков полтавская "Ворскла" дома будет принимать львовские "Карпаты".

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
"В целом хорошо". Будковский оценил работу Бартуловича в Заре
yellow-arrow
Нигерийский хавбек прибыл в расположение Кривбасса
yellow-arrow
Клуб Первой лиги арендовал игрока Левого Берега
Ворскла (Полтава) УПЛ Украинская Премьер-лига квиз от UA-Футбол Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости