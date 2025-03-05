Ворскла - Карпаты: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Завтра, 6 марта, состоится четыре матча 20 тура УПЛ 2024/25. В одном из поединков полтавская "Ворскла" дома будет принимать львовские "Карпаты".

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Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.