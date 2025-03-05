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Шахтер - Кривбасс: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
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Фото: ФК Кривбас/Автор - невідомий
6 марта в 20 туре УПЛ 2024/25 донецкий "Шахтер" во Львове сыграет против криворожского "Кривбасса".
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Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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