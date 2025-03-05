Шахтер - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Центральное противостояние 20-го тура УПЛ. Первый свой очный матч в этой кампании украинского первенства "горняки" и криворожане так и не доиграли - из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.

Вошли наши коллективы во вторую часть чемпионата диаметрально по-разному. "Шахтер" Марино Пушича одержал две победы подряд, а криворожский "Кривбасс" под руководством Юрия Вернидуба потерпел два фиаско - при этом от команд из нижней части турнирной таблицы.

Сейчас разница между коллективами составляет 8 зачетных баллов. Оба клуба имеют по матчу в запасе и идут в топ-4.

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Поединок 20-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Кривбасс" состоится в четверг, 6-го марта 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.