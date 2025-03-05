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Капитан Зари: Задача играть в еврокубках стоит всегда

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Филипп Будковский - об игре команды и задачах на сезон

Капитан Зари: Задача играть в еврокубках стоит всегда

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Капитан и форвард "Зари" Филипп Будковский высказался о результатах команды и целях, которые клуб ставит на сезон.

– На протяжении сезона "Заря" показывает довольно нестабильные результаты. Как считаете, с чем это связано?

– Здесь я с вами немного не согласен. Где-то нам немножко не хватало фарта, а где-то проигрывали из-за ошибок. В принципе да, была нестабильность, не хватало баланса, но тренировались на сборах, разговаривали с командой, что этот баланс должен быть, чтобы была более сбалансированная игра и если побеждаем, все равно нужно держать результат. Во втором круге мы должны более качественно играть.

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– Как прошли зимние сборы команды? Удалось ли подготовиться должным образом ко второй половине сезона?

– Да, сборы прошли в Турции. Прошли качественно, были классные спарринги, поэтому играли и настраивались, наигрывали то, что готовили ко второй половине сезона. В принципе подготовились нормально, а дальше уже результаты покажут.

– Какие цели стоят перед "Зарей" в текущем сезоне? Есть ли задача попасть в зону еврокубков?

– Такая задача всегда стоит, потому что "Заря" из года в год играет в еврокубках и старается попасть в них. Поэтому мы также хотим выполнять те задачи, которые ставят перед нами.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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