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Все из-за побега Авдыша. У Карпат могут возникнуть проблемы с выездом за рубеж

Премьер-лига
Обновлено

Офис спорта Львовского горсовета в дальнейшем не планирует давать разрешение на выезд

Все из-за побега Авдыша. У Карпат могут возникнуть проблемы с выездом за рубеж

instagram.com/karpaty.lviv

Новина українською

У "Карпат" могут возникнуть серьезные проблемы при оформлении документов для участия в соревнованиях и тренировочных сборах за рубежом. По крайней мере, об этом сообщает Sport.ua.

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После того, как в феврале с "Карпатами" не вернулся с турецкого этапа подготовки заместитель генерального директора клуба Олег Авдыш, офис спорта Львовского горсовета в дальнейшем не планирует давать разрешение на выезд за пределы Украины представителям "зелено-белых".

Олег Авдыш исчез в аэропорту Кракова, когда "Карпаты" транзитом через Польшу возвращались во Львов из Турции. Не исключено, что одной из причин побега футбольного менеджера стали обстоятельства, связанные с его предыдущей агентской деятельностью.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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